Вера Глаголева за два дня до смерти отправила подруге письмо

В минувший четверг была годовщина со дня смерти актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Подруга покойной в этот печальный день призналась, что за два дня до смерти артистка отправила ей письмо.

Марина Могилевская дружила с Верой Глаголевой в течение пятнадцати лет. Женщина призналась, что ей очень не хватает подруги и ее интереса ко всему, что происходит в мире. Оказалось, что актриса постоянно присылала приятельнице интересные статьи, которые они впоследствии долго обсуждали по телефону.

Как сообщает "СтарХит", за два дня до кончины Глаголевой, Могилевская получила от нее мейл, в котором была ссылка на фильм режиссера Эдуарда Бордукова и приписка "обязательно посмотри". Подруга Веры Витальевны отметила, что место ее подруги вряд ли кто-то когда-либо сможет занять.