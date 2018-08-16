В Калифорнии скончалась звезда фильма «Крестный отец»

Моргана Кинг, прославившаяся по роли в фильме "Крестный отец", скончалась в городе Палм-Спрингс в Калифорнии. Женщина страдала тяжелой формой онкологии - лимфомы, с которой боролась последние годы.

Издание Express уточняет, что актриса скончалась еще в марте этого года, но известно об этом стало только сейчас, когда ее подруга написала об этом на своей странице в Facebook.

Кинг умерла в возрасте 87 лет после продолжительной болезни. Она страдала от неходжкинской лимфомы, одной из разновидностей рака лимфатической системы.

Актриса известна своей ролью в фильмах Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" и "Крестный отец-2", снятых по роману писателя Марио Пьюзо. Она исполнила роль Кармелы - супруги дона Вито Корлеоне.

Кроме того, в 1964 году Кинг была номинирована на музыкальную премию "Грэмми" в категории "Лучший новый артист". За свою долгую жизнь она записала более 30 студийных альбомов.