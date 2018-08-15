Умерла народная артистка Валентина Левко

В Москве умерла народная артистка, оперная певица, в прошлом солистка Большого театра, преподаватель Валентина Левко. О смерти артистки сообщили в Большом театре. Валентина Левко умерла 14 августа в возрасте 92 лет.

Прощание с певицей состоится 17 августа. Отпевание начнется в 13.30 в храме-часовне Архангела Михаила при Кутузовской избе в Кутузовском проезде. Похоронят Валентину Левко на Троекуровском кладбище, - передает РИА Новости.

Валентина Левко родилась 13 августа 1926 года в Москве. Учиться играть на скрипке начала с восьми лет, петь – с 12. В 1943 году Левко сдала вступительные экзамены в музыкальное училище при Московской консерватории им. П.И.Чайковского по классу скрипки. После учебы в консерватории продолжила занятия вокалом.

Дебют певицы состоялся в партии Элен Безуховой в опере Прокофьева "Война и мир". В Большом театре Валентина Левко спела более 20 партий, среди которых Царская невеста из "Снегурочки", Устинья из "Емельяна Пугачева", Ипполита в постановке "Сон в летнюю ночь" и многие другие. Левко участвовала практически во всех гастролях Большого театра по стране и за рубежом.

С 1974 года Валентина Левко начала преподавать в институте им. Гнесиных.