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Умерла народная артистка Валентина Левко
15 августа 2018, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве умерла народная артистка, оперная певица, в прошлом солистка Большого театра, преподаватель Валентина Левко. О смерти артистки сообщили в Большом театре. Валентина Левко умерла 14 августа в возрасте 92 лет.
Прощание с певицей состоится 17 августа. Отпевание начнется в 13.30 в храме-часовне Архангела Михаила при Кутузовской избе в Кутузовском проезде. Похоронят Валентину Левко на Троекуровском кладбище, - передает РИА Новости.
Валентина Левко родилась 13 августа 1926 года в Москве. Учиться играть на скрипке начала с восьми лет, петь – с 12. В 1943 году Левко сдала вступительные экзамены в музыкальное училище при Московской консерватории им. П.И.Чайковского по классу скрипки. После учебы в консерватории продолжила занятия вокалом.
Дебют певицы состоялся в партии Элен Безуховой в опере Прокофьева "Война и мир". В Большом театре Валентина Левко спела более 20 партий, среди которых Царская невеста из "Снегурочки", Устинья из "Емельяна Пугачева", Ипполита в постановке "Сон в летнюю ночь" и многие другие. Левко участвовала практически во всех гастролях Большого театра по стране и за рубежом.
С 1974 года Валентина Левко начала преподавать в институте им. Гнесиных.
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