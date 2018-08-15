В Москве может появиться памятник писателю Эдуарду Успенскому

Утром в среду, 15 августа, стало известно, что в Москве может появиться памятник российскому писателю Эдуарду Успенскому. О кончине известного литератора стало известно накануне поздно вечером.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов убежден, что Эдуард Успенский достоин монумента в столице России. Именно поэтому, если соответствующее предложение будет получено, то его непременно рассмотрит специальная комиссия, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что писатель долгое время боролся с опухолью. 9 мая он внезапно упал у себя дома и потерял сознание, ему потребовалась помощь врачей.