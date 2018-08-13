Мультипликатор Гарри Бардин перенес операцию в Петербурге

Российский режиссер-мультипликатор Гарри Бардин сегодня перенес операцию в одной из больниц Санкт-Петербурга. Операция прошла успешно, состояние 76-летнего пациента оценивается как стабильное.

Накануне, находясь в Выборге на киносмотре, Гарри Бардин почувствовал недомогание. Он был вынужден обратиться к местным медицинским специалистам. Выборгские врачи провели обследование и рекомендовали дополнительно проконсультироваться в областной больнице Санкт-Петербурга.

«Сегодня в областной больнице Санкт-Петербурга ему сделали операцию. Состояние Гарри Бардина стабильное. Мы надеемся, что все будет хорошо», - сообщила программный директор проходящего в Выборге киносмотра Алиса Струкова.

Режиссер-мультипликатор Гарри Бардин удостоен Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, и четырежды удостоен премии «Ника», сообщает ТАСС.