Скончался лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол

Британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол, родившийся на Тринидаде, умер на 86-м году жизни. Об этом в воскресенье, 12 августа, сообщила служба BBC.

По данным телекомпании, он скончался в окружении семьи в своем доме. Причины смерти, а также время и место прощания с писателем пока не сообщаются.

В 2001 году Найпол получил Нобелевскую премию по литературе за "Непреклонную честность, что заставляет нас задуматься над фактами, которые обсуждать обычно не принято".

Его книга 1971 года "В подвешенном состоянии" была отмечена Букеровской премией. Позднее она была отобрана в список лучших произведений за каждое десятилетие с момента основания премии.

За свою жизнь Видиадхар Найпол написал более 30 книг. Наибольшую известность получили его произведения "Дома для мистера Бисваса", "Территория тьмы", "Полужизнь" и другие.