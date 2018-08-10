Чем занимается во время отпуска Альбина Джанабаева

Певица Альбина Джанабаева рассказала и показала, как проводит летний отпуск. Кто не любит солнце и море? Супруга Валерия Меладзе отдыхает на море в Испании. Утро артистка начинает с пробежки вдоль набережной.

Во время отпуска много соблазнов попробовать вкусную еду. Альбина не отказывает себе ни в чем. Но, чтобы не поправиться, постоянно нагружает себя. То в море плавает, то йогой занимается, то спа-центр посещает.

Публичные люди стремятся выглядеть идеально. Поклонники бывшей солистки группы "ВИА Гра" считают, что 39 -летняя Альбина находится в потрясающей форме.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)9 Авг 2018 в 2:06 PDT