Умерла актриса Тамара Дегтярёва

Советская и российская актриса театра и кино Тамара Дегтярёва скончалась на 75-ом году жизни. "Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили", - отмечается в сообщении театра "Современник".

Тамара Васильевна была старейшей актрисой театра. В спектакле "Время женщин" актриса продолжала играть несмотря на то, что была прикована к инвалидному креслу. Помимо работы в театре Дегтярёва преподавала актерское мастерство во ВГИКе. Она сыграла в более 30 фильмах, среди них "Вечный зов", "Нюркина жизнь", "Вишневый сад".

Когда и где состоится прощание с артисткой - станет известно позднее.