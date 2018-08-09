Умерла актриса Тамара Дегтярёва
9 августа 2018, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]
Советская и российская актриса театра и кино Тамара Дегтярёва скончалась на 75-ом году жизни. "Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили", - отмечается в сообщении театра "Современник".
Тамара Васильевна была старейшей актрисой театра. В спектакле "Время женщин" актриса продолжала играть несмотря на то, что была прикована к инвалидному креслу. Помимо работы в театре Дегтярёва преподавала актерское мастерство во ВГИКе. Она сыграла в более 30 фильмах, среди них "Вечный зов", "Нюркина жизнь", "Вишневый сад".
Когда и где состоится прощание с артисткой - станет известно позднее.
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