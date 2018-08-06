Курчатовский район начинает отмечать 33-й день рождения
6 августа 2018, 19:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
15 августа 1985 года - дата основания Курчатовского района. Праздничную программу откроет 9 августа День физкультурника, закроет – шоу-программа «С днем рождения, любимый город и район!» 19 августа. Изучайте нашу афишу и приходите на праздники!
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