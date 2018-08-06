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Курчатовский район начинает отмечать 33-й день рождения

6 августа 2018, 19:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

15 августа 1985 года - дата основания Курчатовского района. Праздничную программу откроет 9 августа День физкультурника, закроет – шоу-программа «С днем рождения, любимый город и район!» 19 августа. Изучайте нашу афишу и приходите на праздники!

 

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Курчатовский район начинает отмечать 33-й день рождения 19:48

15 августа 1985 года - дата основания Курчатовского района. Праздничную программу откроет 9 августа День физкультурника , закроет – шоу-программа «С днем рождения, любимый город и район!» 19 августа. Изучайте нашу афишу и приходите на праздники! >>

Глава Южного Урала определил новые приоритетные проекты развития региона 12:44

Специалисты Южного Урала и других регионов продолжают активную работу по формированию предложений по нацпроектам, которые войдут в основу федерального закона. Глава региона Борис Дубровский сегодня, 6 августа, озвучил сразу три предложения от Челябинской области: это очистка воды Аргазей, возведение шорт-трека и работа на экспорт. >>

Борис Дубровский уволил Антона Бахаева в связи с утратой доверия 11:49

В минувшую пятницу, 3 августа, глава Южного Урала Борис Дубровский уволил первого замминистра экономики региона Антона Бахаева в связи с утратой доверия. >>
Челябинские фотографы завоевали Кубок Мира FIAP

Челябинские фотографы завоевали Кубок Мира FIAP 10:48

Этим летом шестеро фотографов из Челябинска в составе сборной команды России получили самые престижные в мире награды Международной федерации фотоискусства (FIAP). Победы подобного масштаба в истории фотографии нашей страны можно пересчитать по пальцам. >>
Выпускник 31 лицея получил 100 тысяч от главы Челябинска за победу на олимпиаде

Выпускник 31 лицея получил 100 тысяч от главы Челябинска за победу на олимпиаде 10:44

Награду в размере ста тысяч рублей челябинскому выпускнику 31 лицея лично вручил глава города Евгений Тефтелев. Напомним, Марат Абдрахманов завоевал «золото» в составе российской сборной на 59-й Международной олимпиаде по математике. Он стал четвертым человеком в мире в математическом рейтинге, виртуозно решив шесть сложнейших задач за два дня. >>
Выйти замуж за иностранца

Выйти замуж за иностранца 09:43

Давайте вспомним, что именно во время перестройки россиян обогатили новыми мифами. Один из них о том, как им будет хорошо за границей. На ПМЖ. На постоянное место жительства за кордон тогда рванули сотни тысяч граждан великой страны. >>

//Новости МирТесен



Алексей Евченко выходит на ринг

Алексей Евченко выходит на ринг 03.08 14:18

Алексей Евченко, 35-летний яркий и самобытный челябинский боксёр - профессионал, в полусредней весовой категории. Каждый свой бой он проводит в неизменно агрессивно-наступательной манере, что всегда вызывает уважение и восторг у взыскательной публики. >>
Жены террористов не могут вернуться в Россию

Жены террористов не могут вернуться в Россию 03.08 12:06

Раньше многие жены террористов уезжали за мужьями в Исламское государство, понимая, что обрекают себя на рабство, многоженство и верную смерть. В условиях военных действий росли их дети. Родственники пытались разыскать их и вернуть, но в большинстве случаев это было невозможно. >>

Зачистки в отрасли грузовых перевозок приведут к «обелению» рынка 03.08 08:48

Налоговые службы обрушились на грузоперевозчиков. Проверки прошли в крупных компаниях – вначале в «Глобал Логистик Транспорт», в марте – в РАТЭК, а в июле ФНС заглянула в отчетности «ЛидерТранс». По итогам 2016 г. чистая прибыль «ЛидерТранс» составила 3,5 млн руб. при выручке в 1,4 млрд руб. Подозрительно низкую чистую прибыль – по сравнению с выручкой – заметили и у РАТЭК. >>

//Новости Гнездо.ру

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Борис Дубровский предложил проводить Всероссийский день поля на Урале 02.08 14:52

Сегодня, 2 августа, глава Южного Урала Борис Дубровский открыл сельскохозяйственную выставку, куда приехали представить свои лучшие технологии, технику и товары более ста производителей. Он предложил проводить это мероприятие на Урале на постоянной основе. >>

Чистая прибыль компании Tele2 во 2 квартале достигла 1 миллиарда рублей 02.08 11:55

Оператор мобильной связи Tele2 отчитался по прибыли за 2 квартал 2018 года. Оказалось, что доходы компании продолжают расти, а чистая прибыль дошла до 1 миллиарда рублей. >>

Участники слёта Всероссийского общества инвалидов УрФО стали пиарщиками 02.08 09:28

На Южном Урале завершился VIII Межрегиональный слёт молодёжного актива Всероссийского общества инвалидов Уральского федерального округа. Его посетили более сотни участников из Челябинской, Тюменской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. В этом году проект посвящён 30-летию Всероссийского общества инвалидов. >>

//Новости Redtram

Квитанции за электричество южноуральцы получат до 10 августа 02.08 08:09

Специалисты ОАО «МРСК Урала» рассказали, что до 10 августа все южноуральцы получат квитанции по оплате электроэнергии. Сейчас ведется формирование счетов за июль текущего года. Юрлица получат квитки до 15 августа. >>

Магнитогорские спасатели вытащили обессилевшего малыша из воды 02.08 07:49

Ребенка унесло волнами на надувном матрасе на озере Мулдаккуль в десяти километрах от Магнитогорска. Несмотря на то, что это уже территория Башкирии, спасатели взяли вызов и отправились на поиски. При обследовании акватории они наткнулись на абсолютно пустой матрас. >>

На Южном Урале бесплатно раздадут землю: новый список участников 01.08 15:42

Вчера, 31 июля, правительство Южного Урала утвердило новый перечень категорий жителей, которые имеют право на бесплатное получение земель в регионе. На них можно будет строить как частные, так и многоквартирные дома. Эти документы были разработаны по поручению главы региона Бориса Дубровского. >>

//Новости ADWILE

Началась подготовка кубку Губернатора Челябинской области по хоккею 01.08 15:41

В шестом традиционном предсезонном турнире Кубке Губернатора Челябинской области с 14 по 18 августа примут участие команды «Трактор», «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа) и «Авангард» (Омская область). >>

В Челябинске пройдет восьмой ИТ-форум 31.07 14:17

На восьмой по счету ИТ-форум в Челябинск прибудут больше тысячи экспертов отрасли со всей страны. Мероприятие намечено на 23-24 августа. >>

Абоненты Tele2 ставят колл-центру компании максимальный балл 31.07 12:59

Более 95 процентов ставят колл-центу оператора сотовой связи Tele2 максимальный балл. Об этом сообщила глава контактного центра Tele2 в Челябинске Наталья Яшина, рассказывая о реализации стратегии "Другие правила". >>
Приглашаем вас на семинар "Будущее современного ритейла" в Челябинске

Приглашаем вас на семинар "Будущее современного ритейла" в Челябинске 31.07 11:25

Компания InSales в этом году запускает цикл семинаров "Будущее современного ритейла", в рамках которых мы с вами вместе разберемся во всех тонкостях электронной торговли, найдем все подводные камни, поговорим о нюансах и новшествах в законодательстве и многом другом. >>
Владимир Бурматов вошел в состав комиссии по развитию ТЭК

Владимир Бурматов вошел в состав комиссии по развитию ТЭК 31.07 11:16

Владимир Путин произвел ротацию состава Комиссии по развитию ТЭК. В нее вошел депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов, который выступает председателем профильного комитета Госдумы по экологии. >>

Южный Урал стал одним из трех лучших экспортеров 31.07 10:57

Экономисты подсчитали, что в 2017 году Южный Урал стал одним из трех лучших экспотреров несырьевого и неэнергетического товара сразу в пять стран. >>

//Новости партнеров

Борис Дубровский выразил соболезнования родным и близким Бориса Тренина 30.07 18:18

Губернатор и Правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным, близким и друзьям ушедшего из жизни Тренина Бориса Георгиевича. >>

Бизнесмены Южного Урала могут получить микрозайм до 3 миллионов рублей 30.07 14:21

В МФЦ "Территория Бизнеса", который был открыт благодаря инициативе главы региона Бориса Дубровского, вырос максимальный размер микрозайма. >>

Клиенты Челиндбанка могут оплачивать покупки с помощью Google Pay и Samsung Pay 30.07 13:06

С помощью Google Pay и Samsung Pay легко совершать покупки в магазинах, интернете, различных платежных сервисах. >>

Южный Урал стал 15-м среди регионов с наименьшими долгами 27.07 13:10

Южный Урал занял 15 место рейтинга регионов, которых самый маленький государственный долг. «Соседями» по списку стали Башкирия (14 место). >>
Еманжелинску подарят на день города детскую площадку

Еманжелинску подарят на день города детскую площадку 27.07 10:11

Благодаря работе программ «Комфортная городская среда» и «Реальные дела» в Еманжелинске отремонтируют четыре двора и установят большую детскую игровую площадку. Все работы будут выполнены в аккурат ко Дню города, который еманжелинцы празднуют 25 августа. >>
Глава Металлургического района поздравил жителей с Днем торговли

Глава Металлургического района поздравил жителей с Днем торговли 27.07 08:26

Глава Металлургического района Сергей Кочетков поздравил жителей Челябинска с Днем торговли. >>

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