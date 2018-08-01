Популярный советский и латвийский актер Ивар Калныньш отмечает юбилей. Трудно поверить, но ему сегодня исполняется 70 лет. На счету любимого многими актера более ста двадцати ролей.

Всесоюзную известность актеру принесла роль Тома Феннелла в «Театре». В настоящее время Ивар Калныньш активно участвует в рижской и московской театральной жизни. Сейчас он находится в столице, только что закончились очередные съемки, рассказал актер "Вечерней Москве". По словам актера, он находится в прекрасной форме и даже готов сам исполнять сложные трюки в кино. Но в настоящее время съемок приключенческих фильмов практически нет.