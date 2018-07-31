Умерла актриса Наталья Кузнецова

В Москве умерла актриса театра и кино Наталья Кузнецова. Ей было только 55 лет. Представители Московского театра имени Ермоловой, в котором играла актриса, назвали дату и место прощания и похорон.

С 8 июля сезон в театре имени Ермоловой закрыт. Прощание с Натальей Кузнецовой состоится в среду, 1 августа, в Боткинской больнице. Похоронят актрису на Митинском кладбище, - сообщает ТАСС. Причина смерти актрисы пока не названа.

Наталья Кузнецова – выпускница ГИТИСа 1984 года. После окончания вуза она была сразу приглашена в труппу театра имени Ермоловой. В театре она играла роли в спектаклях: "Язычники", "Утиная охота-90" (Галина), "Бедность не порок" (Маша), "Архив графини "Д", "Битва ангелов", "Барышня-крестьянка" (Мисс Жаксон), "Костюмерша", "Перед заходом солнца" (Фрау Петерс).

Сниматься в кино Наталья Кузнецова начала в 90-х. Зрителю полюбились ее роли в фильмах и телесериалах "Сваха", "Закон и порядок. Отдел оперативных расследований – 4", "Жуков", "Бигль", "Тёмное царство".