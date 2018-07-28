Сестра Кобзона опровергла новость о том, что артист впал в кому

В субботу, 28 июля, сестра народного артиста СССР Иосифа Кобзона опровергла новость о том, что певец впал в кому. Ранее сегодня пугающие сообщения появились в целом ряде средств массовой информации.

Гелена Кандель в отметила, что с Иосифом Давыдовичем в настоящий момент все хорошо. По словам сестры Кобзона, в настоящий момент артист пьет кофе со своей супругой Нелли Михайловной и медсестрой.