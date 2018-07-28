Для поклонников "Звездных войн" появилась радостная новость. Создатели девятого эпизода фантастической эпопеи обещают, что покойная актриса Кэрри Фишер появится в новом фильме в роли принцессы Леи.

Режиссер картины "Звездные войны: Пробуждение силы" Джей Джей Абрамс отметил, что на эту роль не планировалось брать новую актрису или применять сгенерированные при помощи компьютера изображения. На официальном сайте франшизы уточняется, что в девятом эпизоде будет использоваться материал с самой Кэрри Фишер, который был снят для седьмой части, но так и не вошел в финальную версию.

Напомним, актриса скончалась в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года.