Покойная Кэрри Фишер появится в новом эпизоде "Звездных войн"
28 июля 2018, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]
Для поклонников "Звездных войн" появилась радостная новость. Создатели девятого эпизода фантастической эпопеи обещают, что покойная актриса Кэрри Фишер появится в новом фильме в роли принцессы Леи.
Режиссер картины "Звездные войны: Пробуждение силы" Джей Джей Абрамс отметил, что на эту роль не планировалось брать новую актрису или применять сгенерированные при помощи компьютера изображения. На официальном сайте франшизы уточняется, что в девятом эпизоде будет использоваться материал с самой Кэрри Фишер, который был снят для седьмой части, но так и не вошел в финальную версию.
Напомним, актриса скончалась в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года.
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