Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии мамы: перестала говорить

В эфире шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» Анна Терехова сообщила о прогрессирующем заболевании народной артистки России Маргариты Тереховой: «С этой болезнью, если честно, долго не живут".

У актрисы прогрессирует болезнь Альцгеймера. Она уже не может говорить, но узнает дочь. Анна много времени уделяет маме и старается делать все, чтобы она чувствовала себя комфортно. "Моя мамочка стала такой маленькой девочкой, совершенно нежным цветочком, которому нужен уход и забота", - говорит Анна, цитирует ее "Телепрограмма".

Актрисе Маргарите Тереховой 25 августа прошлого года исполнилось 75 лет, она уже давно не появляется на публичных мероприятиях. Ее режиссерская работа – постановка чеховской «Чайки», оказалась первой и последней, и после нее Маргарита Терехова завершила свою творческую карьеру.