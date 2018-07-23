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Появилась информация о последних днях жизни звезды фильма "Любовь и голуби"
23 июля 2018, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на 8 июня ушел из жизни актер Игорь Лях, который сыграл одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби". Внезапная кончина артиста стала настоящим ударом для его родственников и коллег.
Студентка Ляха, который преподавал в Театральном училище имени Щепкина, Анастасия Горбунова заявила, что актер всегда невероятно любил свое дело, постоянно шутил и подбадривал своих учеников, передает "СтарХит".
Девушка отметила, что последняя ее встреча с Игорем Владимировичем состоялась на экзамене. Она подчеркнула, что преподаватель был веселым, на здоровье не жаловался. Анастасия отметила, что он вошел в аудиторию и сразу спросил студентов: "Ну как вы, мои охламоны?".
По словам близких Ляха, вечером мужчина поужинал, лег спать, а утром просто не проснулся. На похоронах артиста его дочь призналась, что отец всегда рассказывал домашним о своих учениках, помнил о них и любил.
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