Ушел из жизни последний возлюбленный легендарной актрисы Одри Хепберн

Утром во вторник, 17 июля, стало известно о кончине последнего возлюбленного легендарной актрисы Одри Хепберн. Речь идет об известном голландском артисте Роберте Уолдерсе, которому был 81 год.

Как сообщила исполнительный директор Детского фонда Одри Хепберн Эллен Фонтана, актер ушел из жизни в окружении членов своей семьи. По информации издания Hollywood Reporter, родственники Уолдерса не пожелали разглашать подробности его смерти.

Отметим, что мужчина познакомился с Хепберн в 1980 году. Впоследствии в одном из интервью Одри заявляла, что в ее жизни есть замечательный человек.