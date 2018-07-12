Александр Домогаров отметил юбилей на сцене
12 июля 2018, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский артист театра и кино Александр Домогаров отметил в четверг, 12 июля, свой юбилей на сцене. Праздник актер решил провести Центральном академическом театре Российской армии.
Александр вышел на сцену и сообщил зрителям, что они пришли на его день рождения. Он добавил, что не может разместить у себя дома такое большое количество людей, поэтому захотел отметить юбилей в родном театре, передает ТАСС. Уточняется, что Домогарову сегодня исполнилось 55 лет.
Уточняется, что выбор места для проведения мероприятия стал весьма знаковым. Именно на этой сцене когда-то началась успешная карьера Александра.
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