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Владимир Торин: «Писатель – это гуманист»
10 июля 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Писатель Владимир Торин прославился романами «Амальгама» и «Амальгама 2. Тантамареска». Высокая популярность книг побудила к изданию романов в новом формате покетбук. Как только книжные новинки поступили в магазины Челябинска, мы поговорили с автором нашумевших бестселлеров и узнали о том, что в искусстве нет запретных тем, что необходимо прочитать каждому человеку и почему писатель Торин никогда не будет публиковаться под псевдонимом.
- Ваши романы сегодня входят в топ русской прозы. У Вас есть секрет, как заинтересовать читателя и издателя с первых строк?
- У меня есть любопытная история про создание первой книги: «Амальгаму» я писал изначально для того, чтобы позабавить и развлечь друзей. Это был устный рассказ, переложенный на бумагу. В последствии роман заинтересовал многочисленных читателей. Поэтому секрет прост - читателю должно быть интересно. И мне очень приятно, что многие читатели говорят, что мои книги с первых строк захватывают и уже не отпускают.
Первый роман автора «Амальгама», вышедший в 2015 году, стал литературным событием года. Вторая книга «Амальгама 2. Тантамареска» вошла в список 17 лучших книг 2017 года.
- А какие книги Вы сами любите читать? Назовите три Ваших любимых, или оказавших на Вас влияние, отечественных произведения.
- Я глубоко убежден, что любая написанная книга имеет право на существование. Плохая или хорошая, для кого-то и почему-то она писалась и для нее найдется свой читатель. Книги могут быть разными и их нельзя уничтожать. Поэтому я призываю читать как можно больше. Именно так, со временем, формируется литературный вкус и в разное время появляются те произведения, которые становятся нужными и важными для каждого из нас. Поэтому на данный вопрос не может быть стабильного ответа.
Например, меня сейчас интересует метаморфоза, произошедшая с Львом Толстым. Если посмотреть на его произведение раннего периода, «Севастопольские рассказы», и шедевры мировой литературы в творческой зрелости, то можно увидеть, как сильно менялись взгляды великого русского писателя. Меня интересуют не столько произведения, сколько сама эта трансформация.
Безусловно, мне интересна бездонная русская литература – Чехов, Булгаков… Из современных авторов – Сорокин и Пелевин. Очень люблю Водолазкина, с которым лично знаком.
Еще советую молодому поколению познакомиться с так называемой «лейтенантской прозой», рассказывающей о Великой отечественной войне. Я сам был на трех Чеченских войнах и знаю об этом кошмаре не понаслышке. Известные советские писатели, пришедшие на войну юными мальчишками, а в последствии давшие миру невероятные по своей художественной силе тексты - Богомолов, Бондарев, Быков. Это удивительная невероятно сильная литература.
- Какие темы Вы никогда не станете затрагивать в своем творчестве и почему? Какой литературный жанр не Ваш по духу?
- В настоящем искусстве нет запретных вопросов. Каждая проблема по-своему привлекательна. Тоже самое с жанрами: жанры всякие нужны, жанры всякие важны. Кроме одного – пресного и неискреннего. Некоторые журналисты отметили, что я вообще изобрел новый жанр – АМАЛЬГАМА, предполагающий таинственный сплав исторических фактов, детективной линии, мистических совпадений и загадок. На мой взгляд, сегодня стандартные литературные формы претерпевают изменения, поэтому может существовать только два жанра – скучный и захватывающий. Второй мне ближе.
- Вы много путешествуете, встречаетесь со своими читателями в России и заграницей. Зарубежные читатели отличаются от российских?
- Действительно, презентации моих обеих книг были в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярке, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Сочи и Ульяновске. Я встречался с читателями в Риге. Люди везде хотят знать про простые и понятные вещи: что такое счастье, любовь, дружба, согласие и как всего этого добиться. Но заметил, что зарубежные читатели тоскуют по русскому слову и поэтому больше ценят российскую литературу.
- В чём Вы видите общественную роль писателя сегодня? Оказывают ли на Вас как на автора влияние современные технологии и медиа?
- В первую очередь писатель – это гуманист. Он должен развивать в людях что-то прекрасное и призывать к добру. Собственно, много лет великая русская литература на этих принципах и строилась. Сегодня роль писателя не изменилась.
Я в прошлом журналист, а сегодня писатель, политтехнолог и специалист по коммуникациям. Конечно, все современные медиатехнологии мимо меня не проходят - я в них существую, ими живу и пользуюсь как инструментами. Но если посмотреть глобально на вещи, то форма не меняет содержание. Появление интернета и социальных сетей, или когда-то телевидения, оно не изменило самого главного – добро остается добром, справедливость – справедливостью, счастье – счастьем. И как бы не менялись современные технологии, мировоззренческие установки много тысяч лет не меняются. И дай нам Бог их нащупать и понимать, чтобы быть счастливыми.
- Вы никогда не хотели писать под псевдонимом?
- Я долгое время работал журналистом и есть большое количество статей, подписанных самыми разнообразными фамилиями. Для меня это не ново. Однако, мой дедушка был писателем. В Киеве, на доме Союза писателей Украины, висит мемориальная доска, рассказывающая, что здесь жил и работал писатель Владимир Торин. Поэтому как писатель я подписываюсь своим именем. Это уже некоторая литературная династия.
Справка:
Владимир Торин– член Союза писателей России, секретарь Союза Писателей России по международным делам, журналист и писатель. Родился в Киеве, долгое время жил в Риге, Нижнем Новгороде, Берлине, во Львове, Москве. Кандидат исторических наук, политолог и политтехнолог. Работал военным журналистом, поочерёдно пройдя все горячие точки, разбросанные по территории бывшего СССР. Крепил журналистское братство, будучи создателем всероссийского журналистского объединения «Медиасоюз», работал преподавателем журналистики. Работал пресс-секретарём крупнейших российских промышленных компаний.
Фото: Нелли Некрасова.
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