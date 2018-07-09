Стало известно, когда и где состоятся похороны писателя Валерия Ганичева

В Союзе писателей России сегодня сообщили, когда и где состоятся похороны известного писателя и журналиста Валерия Ганичева. Деятель культуры ушел из жизни в минувшее воскресенье в возрасте 84 лет.

Отмечается, что похороны пройдут в грядущий вторник, 10 июля, в Переделкине. Согласно данным Союза писателей, отпевание в храме Михаила Черниговского начнется в 12.30, передает ТАСС.

Напомним, Валерий Ганичев написал целый ряд романов, в частности "Росс непобедимый" и "Адмирал Ушаков", которые стали невероятно популярными среди читателей. Кроме того, он в разные годы являлся редактором газеты "Комсомольская правда", "Роман-газеты" и "Роман-журнала. XXI век".