Умер писатель Валерий Ганичев

Сегодня стало известно, что писатель, журналист и бывший председатель Союза писателей России Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза писателей России.

В сообщении выражается глубокое соболезнование родным и близким писателя.

В 1978-1980 годах Ганичев был главным редактором газеты "Комсомольская правда", изданий "Роман-газета" (1981-2001), "Роман-журнал. XXI век" (с 1998 года). Занимал пост председателя правления Союза писателей России (1994-2018).

О месте и времени похорон пока информации нет.