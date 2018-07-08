Умер писатель Валерий Ганичев
8 июля 2018, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что писатель, журналист и бывший председатель Союза писателей России Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза писателей России.
В сообщении выражается глубокое соболезнование родным и близким писателя.
В 1978-1980 годах Ганичев был главным редактором газеты "Комсомольская правда", изданий "Роман-газета" (1981-2001), "Роман-журнал. XXI век" (с 1998 года). Занимал пост председателя правления Союза писателей России (1994-2018).
О месте и времени похорон пока информации нет.
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