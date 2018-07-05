Елена Прекрасная и Кощей Бессмертный посетят Челябинскую область

Первыми сказочными гостями, которые посетят поместье Семигора, открывающееся в ближайшие выходные в Челябинской области, станут Елена Прекрасная в сопровождении Кощея Бессмертного. Об это сообщили в оргкомитете Фестиваля семейных сказочных игр «Изумрудный город».

«Елена Прекрасная приедет на фестиваль из города Шадринска Курганской области. Ведь именно Шадринск, согласно «Сказочной карты России» является родиной этой героини. В этом городе, впервые, в 1850 году была записана русская народная сказка «Царевна-лягушка», вторым образом которой и является Елена Прекрасная. В дальнейшем именно эта версия сказки вошла в знаменитый сборник «Народные русские сказки» Александра Афанасьева», - отметили в оргкомитете.

Компанию Елене Прекрасной, символизирующую Добро в сказке, составит злой чародей Кощей Бессмертный. Оба образа будут представлены в одном из самых оригинальных вариантов – в виде сказочных «живых скульптур», сфотографироваться с которыми смогут все желающие.

IV Ежегодный Фестиваль семейных сказочных игр "Изумрудный город" пройдет 8 июля в ФСК «Горка» в честь праздника «Семьи, любви и верности». В рамках праздника состоится представление хранителя Южного Урала – Царя Семигора на «Сказочной карте России», сказочная шоу-программа по сказкам русских авторов и открытие сказочных арт-объектов.

На Фестивале откроется ярмарка hand-made от мастеров и мастериц Челябинска и области, будут работать ремесленные и творческие мастер-классы студий региона. Гостей праздника ждут выступления танцевальных и вокальных коллективов Челябинска и области, а каждый юный посетитель в сказочном костюме получит подарок от партнеров мероприятия: «Союз игрушка», «Уральский Богатырь», Ресторан «Персона» и многих других.

Фестиваль пройдет при поддержке: Министерства культуры Челябинской области, Администрации Копейского городского округа, Управления по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, Центра развития туризма Челябинской области.

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