Надежда Саркисян умерла от рака

В Ереване на 65-м году жизни скончалась известная армянская и советская исполнительница Надежда Саркисян. Надежда Вигеновна длительное время лечилась от онкологического заболевания.

Надежда Саркисян является заслуженной артисткой Армении, сообщает teleprogramma.pro. Певица снялась в фильмах "Звезда любви", "Осенний абрикос", "Невестка из Джермука".

Ее дочь Emmy (Эмма Беджанян) пошла по стопам матери. Она представляла Армению на песенном конкурсе "Евровидение-2011".