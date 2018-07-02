Умерла Ольга Лозовая

В Санкт-Петербурге в возрасте 46 лет после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, солистка оперетты и мюзикла Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая.

Хрупкой, женственной и очень сильной духом охарактеризовал актрису генеральный директор театра Юрий Шварцкопф.

Коллектив театра выразил соболезнования близким и родным актрисы. Время и место прощания с Лозовой будет объявлено позже.