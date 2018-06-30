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В каких фильмах снималась актриса Евгения Брик
30 июня 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Евгения Брик, исполнившая роль Ани в фильме "Садовое кольцо", получила известность после выхода в прокат картины Валерия Тодоровского "Стиляги". Всего за свою карьеру 36-летняя Евгения Брик (Хиривская) снялась в десятах фильмах.
Первая работа Брик в кино – медсестра в фильме "Интересные мужчины" (2001 года). В том же году она снялась в фильме "Северное сияние". Фильмы, в которых снялась супруга Тодоровского: "Марш Турецкого (3 сезон)", "Мужчины не плачут", "Тариф на любовь", "Бухта Филиппа", "Граф Монте-Негро", "Матрёшки", "Вызов-1", "Тиски", "Любовь как мотив", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель" и других. Сейчас она снимается еще в двух лентах.
По признанию Евгении Брик, с Тодоровским они познакомились, когда она уже много снималась. Евгения - вторая жена режиссера Валерия Тодоровского. У них растет дочь Зоя, рожденная в США. Евгения Хиривская родилась в семье кандидата физико-математических наук в Москве. Брик - фамилия бабушки актрисы.
Евгения окончила в Москве школу с углублением иностранного языка. После окончания школы девушка, неожиданно для отца-физика, поступила в ГИТИС. Выпускницу вуза пригласили в театр "Современник". Евгения играла в спектаклях "Посвящается Ялте", "За закрытой дверью".
В работе актрисы был перерыв, когда она рожала первенца. Евгения мечтает о втором ребенке.
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