В Челябинске покажут спектакль «Искуситель»

10 июля в ДК железнодорожников в 19.00. вы сможете увидеть эту авантюрную комедию положений с элементами серьезных драматических коллизий, впервые поставленную в антрепризном театральном проекте с известными и популярными артистами Марией Ароновой, Александром Феклистовым и Даниилом Спиваковским.

Этот острый, яркий и интригующий спектакль придуман артистами и режиссером Владимиром Лаптевым. Зрители увидят комедию о человеческом соблазне перед внезапно возникшими возможностями, легко дающими выгоду в жизни и ставящими в результате в тупик.

Это авантюрно-запутанная история, где интрига и события стремительно и ежеминутно переворачиваются с ног на голову.

И, кто знает, может в этом-то героями спектакля осознаются вера, надежда, любовь.

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