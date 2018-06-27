Константин Богомолов уходит из МХТ

Режиссер и актер Константин Юрьевич Богомолов родился в Москве 23 июля 1975 года. Его отцом является Юрий Богомолов, который был известным в СССР киноведом, критиком.

Признание к Богомолову пришло в 2007 году. Тогда он поставил спектакль в театре на Малой Бронной, который вышел под названием "Много шума из ничего". За этот спектакль была вручена премия «Чайка». Зрителям стал интересен нестандартный подход Константина к интерпретации классики на современный лад.

Особенность каждой его работы — это основа в виде классического произведения, которая кардинально перекраивалась. Иногда в одной постановке пересекались сразу же несколько пьес разных классиков. Это выглядело новаторски, свежо и не так привычно. Многие называли такие идеи гениальными, которые смогут перевернуть все театральные подмостки.

На своей странице в Файсбуке Константин Богомолов написал:

Дорогие друзья...