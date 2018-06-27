Константин Богомолов уходит из МХТ
27 июня 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Режиссер и актер Константин Юрьевич Богомолов родился в Москве 23 июля 1975 года. Его отцом является Юрий Богомолов, который был известным в СССР киноведом, критиком.
Признание к Богомолову пришло в 2007 году. Тогда он поставил спектакль в театре на Малой Бронной, который вышел под названием "Много шума из ничего". За этот спектакль была вручена премия «Чайка». Зрителям стал интересен нестандартный подход Константина к интерпретации классики на современный лад.
Особенность каждой его работы — это основа в виде классического произведения, которая кардинально перекраивалась. Иногда в одной постановке пересекались сразу же несколько пьес разных классиков. Это выглядело новаторски, свежо и не так привычно. Многие называли такие идеи гениальными, которые смогут перевернуть все театральные подмостки.
На своей странице в Файсбуке Константин Богомолов написал:
Дорогие друзья...
Не хотел говорить об этом до сентября по многим причинам, главная из которых - я хочу покоя, хочу работать, потому как работы много, а трепать языком не хочу. Но внезапные вбросы информации и многочисленные звонки вынуждают дать краткий комментарий. Мой контракт с МХТ как помощника художественного руководителя заканчивается где то там летом - никогда не следил за этим, при жизни Олега Павловича контракт продлевался автоматически по взаимной любви и необходимости. Продлится он или нет - не обсуждал ни с кем и не вижу в этом никакой драмы или знаковости - я был помощником Олега Павловича и навсегда останусь его учеником и режиссером, а он для меня - Мастером и Актером и просто дорогим мне Человеком, который не раз помогал мне и защищал меня и мое дело. Дело нового художественного руководителя подбирать себе команду по своему вкусу и пониманию театра и его будущего.,
Далее.
Мне действительно было сообщено что со мной как с режиссером у МХТеатра в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов.
Могу сказать, что я, откровенно говоря, и не рассчитывал на то, что это произойдет, и давно дал понять моим дорогим актерам, с которыми нас связывает долгое многолетнее творческое согласие, что ТРИ СЕСТРЫ станут моей последней работой в МХТ на ближайшие годы. Мы расстаемся на высокой ноте, дорогие мои! Всем, кому было дорого то, что я делал в МХТ, не надо расстраиваться - жизнь долгая, я молодой еще, и я уверен, мы встретимся снова и снова на разных площадках. И на той самой)
Помните: мы молоды, ВЕСЕЛЫ и само собой разумеется талантливы. Занудства не допущу))))))
Идущие спектакли останутся под моим присмотром и не подвергнутся вымыванию, уверен.
На свете счастье есть. Но главное - покой и воля.
Иду АРБАЙТЕН.
Всем хорошего дня!
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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