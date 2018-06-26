Путин направил родным Андрея Дементьева соболезнования в связи с кончиной поэта

Президент России Владимир Путин выразил во вторник, 26 июня, соболезнования родным поэта Андрея Дементьева, который сегодня ушел из жизни. Деятель культуры не дожил меньше месяца до 90-летия.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин уже направил телеграмму близким усопшего, который являлся одним из самых любимых поэтов россиян, передает ТАСС.

Ранее сегодня супруга Андрея Дементьева сообщила о кончине своего мужа. Женщина подчеркнула, что деятель культуры в последнее время ощущал слабость, однако не утратил любви к жизни и силы духа. Он хотел, чтобы его похоронили в Москве или в Твери.