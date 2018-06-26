//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В дом вдовы Михаила Круга проникли грабители
- На певицу Ольгу Орлову "набросились" из-за золотой медали сына
- Анастасия Волочкова сообщила, что ее бывший возлюбленный страдал алкоголизмом
- Дмитрий Шепелев уговорил сына завести собаку
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
- Биоклад лёгок и удобен в применении на вашем дачном участке
- В основном в наших огородах выращивают 9 видов капусты
//самое читаемое
//Культура 13+
Путин направил родным Андрея Дементьева соболезнования в связи с кончиной поэта
26 июня 2018, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин выразил во вторник, 26 июня, соболезнования родным поэта Андрея Дементьева, который сегодня ушел из жизни. Деятель культуры не дожил меньше месяца до 90-летия.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин уже направил телеграмму близким усопшего, который являлся одним из самых любимых поэтов россиян, передает ТАСС.
Ранее сегодня супруга Андрея Дементьева сообщила о кончине своего мужа. Женщина подчеркнула, что деятель культуры в последнее время ощущал слабость, однако не утратил любви к жизни и силы духа. Он хотел, чтобы его похоронили в Москве или в Твери.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Путин: инфраструктура ЧМ-2018 должна в дальнейшем эффективно использоваться
//Новости Гнездо.ру
//Новости RedTram
//В мире
Уничтожение воюющих в Сирии джихадистов показали из кабины российского Т-90
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
ФНС: Переводы физлиц с карты на карту не будут облагаться налогом
//Новости партнеров
//Общество
Обиженные мужчины готовы мстить россиянкам за флирт с иностранцами на мундиале
//Общество
//Общество
//Новости СМИ2
//Культура
//В мире
В СЖР предупредили журналистов об опасности репрессий на Украине
//live
«И вот выходит Уткин - то ли в здравом уме и твердой памяти, то ли нет...»
//Новости Redtram
//Культура
Путин направил родным Андрея Дементьева соболезнования в связи с кончиной поэта
//В мире
В Дагестане пропавших девочек с воскресенья ищут 800 человек
//Спорт
Отказ Салаха во имя Аллаха. Египетский нападающий одержал моральную победу
//Общество
//Общество
//Общество
Жители Уфы повисли вниз головой из-за поломки в парке аттракционов
//В мире
В США заявили, что посылают России сигнал проведением учений НАТО
//В мире
Совфед: Россия готова противостоять укреплению США в Арктике
Анастасия Волочкова сообщила, что ее бывший возлюбленный страдал алкоголизмом
//В мире