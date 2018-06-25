Благоустройство – одна из важнейших задач Подмосковья

Подмосковье развивается во всех сферах общественной жизни, в том числе и в вопросах благоустройства. Улучшение общественных зон, территорий и дворов в Московской области – это важное стратегическое значение.

В весенне-летний период люди видят, какие большие работы идут по благоустройству дворов, общественных территорий, подъездов - все это имеет стратегически важное значение. Буквально в каждой территории, где бы ни проходили соответствующие проверки, есть положительная оценка преобразований, передает сайт Подмосковье сегодня слова чиновника.

Отметим еще один важный вопрос в плане развития региона – это соблюдение чистоты после выходных на территориях дачных поселков и СНТ.