Благоустройство – одна из важнейших задач Подмосковья
25 июня 2018, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]
Подмосковье развивается во всех сферах общественной жизни, в том числе и в вопросах благоустройства. Улучшение общественных зон, территорий и дворов в Московской области – это важное стратегическое значение.
В весенне-летний период люди видят, какие большие работы идут по благоустройству дворов, общественных территорий, подъездов - все это имеет стратегически важное значение. Буквально в каждой территории, где бы ни проходили соответствующие проверки, есть положительная оценка преобразований, передает сайт Подмосковье сегодня слова чиновника.
Отметим еще один важный вопрос в плане развития региона – это соблюдение чистоты после выходных на территориях дачных поселков и СНТ.
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