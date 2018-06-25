Арбатова раскритиковала Улицкую за высказывания о России

Писательница и общественный деятель Мария Арбатова не согласна с позицией писательницы Людмилы Улицкой, раскритиковавшей Россию в интервью украинскому телеканалу и назвавшей ее мировой провинцией. Улицкая: россияне отстали от европейцев на 150 лет

У Марии Арбатовой совсем другая точка зрения. Она никогда не смогла бы сказать, что в России падает уровень образования и культуры, поскольку постоянно общается с молодыми авторами. Она считает, что в театре, в кино, происходят "колоссальные прорывы молодого поколения".

Никак не может Арбатова назвать Россию провинцией, наоборот, приезжая в Европу, чувствует, что там как раз провинция, судя по "культурному вектору, движухе, напору, ритму, ауре".

По мнению собеседницы НСН, Улицкая также выбрала неудачный контекст для таких заявлений. Она не должна была критиковать Россию в беседе с украинскими журналистами. Арбатова назвала интервью Улицкой "чисто пропагандистским, идеологическим и не очень симпатичным".