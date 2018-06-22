СМИ: Анну Ардову срочно прооперировали

Популярная актриса Анна Ардова была экстренно прооперирована в одной из московских клиник. Как сообщают СМИ, операция проводилась в связи с тяжелым заболеванием почки, которым страдает 48-летняя актриса.

Другой информации пока нет.

Заслуженную артистку России Анну Ардову хорошо знают и любят как театральные зрители, так и любители телевизионных сериалов.