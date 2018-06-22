Во время концерта в Киеве на Гребенщикова напал радикал

Сегодня, 22 июня, Борис Гребенщиков со своим музыкальным коллективом приехал в Киев, чтобы дать несколько концертов. Однако во время выступления подвергся нападкам ультраправого активиста.

Когда легендарный БГ давал бесплатный концерт на Пейзажной аллее в центре Киева, на импровизированную сцену взобрался неуравновешенный мужчина, выкрикивавший оскорбления. Кроме того, радикал держал в руках плакат с лозунгами.

Концерт ненадолго прервался. Вскоре ультраправого активиста удалось уговорить покинуть сцену. Его отвели в сторону под аплодисменты зрителей, желавших продолжения концерта. «Дай Бог ему все-таки прийти в себя», - философски прокомментировал эту ситуацию сам Борис Борисович, и концерт продолжился.