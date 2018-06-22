Новгородские археологи нашли старинный мост

Археологи из Новгорода во время раскопок обнаружили на дне реки Волхов старинный мост. Есть предположение, что этот мост еще стоял в те времена, когда происходило крещение Руси.

Согласно летописям, в Новгороде был всего один мост, который на протяжении столетий много раз ремонтировался из-за пожаров и наводнений. Древние летописцы называли мост великим, и он упоминался в письменных источниках, что в X веке, что в XV, отмечает сайт Ридус.

Однако вначале ученые думали, что найденный мост относится к XII веку. Но радиоуглеродный анализ показал, что постройка намного старше. Поэтому проведенный анализ подтверждает существование моста, и достоверность летописи, в которой шла речь о крещении жителей древнего Новгорода.

Предполагается, что останки моста и другие предметы, обнаруженные на дне Волхова, будут выставлены в музее Великого моста, который откроется в 2019 году.

Стоит отметить, что музей будет посвящен истории сооружения моста, а также быту и жизни древних новгородцев.