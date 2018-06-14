Издатель книг Говорухина: поражала его начитанность и осведомлённость

Умер крупный кинорежиссёр, сценарист, продюсер, общественный деятель - Станислав Говорухин! Нас связывала не очень долгая, но плодотворная творческая дружба. Так сложилось, что практически все его книги были изданы при моем непосредственном участии, как редактора-составителя.

Сама идея издания его книг принадлежала мне - Говорухин сам не был уверен в необходимости этого, его скромность и требовательность к себе не были показными, он очень серьёзно относился к творчеству, к поступкам, к искусству вообще!

Поражала его начитанность, осведомленность во всем, что касалось литературы, я ощутил это, общаясь с ним, даря ему книги своих и других близких мне поэтов, например, А. Межирова, Евг. Евтушенко, В. Гафта и других, которые составлял и издавал. Мы были не только соседями, но и близкими по мироощущению людьми...

Нам всем будет не хватать общения с этим незаурядным человеком...