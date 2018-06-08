Умер актер Игорь Лях

Известный актер, заслуженный артист России Игорь Лях скончался. Ему было 55 лет. Об этом сообщил актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепин. Самой знаменитой ролью актера Игоря Ляха в кино стала дебютная работа.

Он сыграл Леньку, сына главного героя, в ставшей всенародно любимой комедии "Любовь и голуби". Зрителям он также известен по фильмам "Мой любимый клоун", "Святое дело", "Тариф новогодний" и "Елки-3".

Ранее подробности о последних минутах жизни Нины Дорошиной рассказали соседи актрисы. Утром 21 апреля они услышали крики, которые доносились из квартиры звезды комедии "Любовь и голуби".