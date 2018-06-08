Умер актер Игорь Лях
8 июня 2018, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]
Известный актер, заслуженный артист России Игорь Лях скончался. Ему было 55 лет. Об этом сообщил актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепин. Самой знаменитой ролью актера Игоря Ляха в кино стала дебютная работа.
Он сыграл Леньку, сына главного героя, в ставшей всенародно любимой комедии "Любовь и голуби". Зрителям он также известен по фильмам "Мой любимый клоун", "Святое дело", "Тариф новогодний" и "Елки-3".
Ранее подробности о последних минутах жизни Нины Дорошиной рассказали соседи актрисы. Утром 21 апреля они услышали крики, которые доносились из квартиры звезды комедии "Любовь и голуби".
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