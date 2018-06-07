Ушла из жизни режиссер Кира Муратова

Поздно вечером в среду, 6 июня, стало известно о кончине знаменитого режиссера Киры Муратовой. Печальную новость сообщил российский продюсер Юрий Минзянов на своей страничке в социальной сети.

Пост был опубликован в Facebook. Минзянов сообщил, что вместе с Муратовой ушла целая эпоха и вспомнил, что еще будучи студентом ВГИКа плакал над картиной "Долгие проводы". Отмечается, что Кире Георгиевне было 83 года.

Напомним, Муратова создала целый ряд фильмов, которые стали культовыми. Одной из ее самых запоминающихся работ считается картина "Астенический синдром", которая получила Специальный приз жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля, а также премию "Ника".