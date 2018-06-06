Актриса Лия Ахеджакова позировала на красной дорожке
6 июня 2018, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Лия Ахеджакова не так часто появляется в последнее время на светских мероприятиях. Но на премьеру фильма режиссера Кирилла Серебренников "Лето" 79-летняя актриса пришла и даже позировала фотографам на красной дорожке театре "Гоголь-центр".
Лия Ахеджакова сыграла в картине "Лето" эпизодическую роль. Поддержать Серебренников собрались актриса Ирина Старшенбаум, актеры Михаил Ефремов, Гоша Куценко, Саша Петров, вдова Майка Науменко Наталья, исполнитель Рома Зверь, кинорежиссер Алексей Учитель, сценаристы картины Михаил и Лили Идовы, продюсер картины Илья Стюарт с супругой, актрисой Светланой Устиновой.
Поклонники делают комплименты актрисе театра "Современник", отмечая, как хорошо она выглядит.
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