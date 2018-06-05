Актёра Леонида Неведомского похоронят на Волковском кладбище

Народного артиста России, актера театра и кино Леонида Неведомского похоронят на Волковском кладбище.

Прощание с Неведомским в четверг, 7 июня, пройдет в Санкт-Петербурге в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Стало известно, когда и где состоится прощание с актером Леонидом Неведомским

Проститься с известным актером театра и кино можно будет с 11:00 до 13:00. После гражданской панихиды в 14 часов начнется отпевание и прощание в храме Воскресения Словущего на Литераторских мостках.

В тот же день артиста похоронят на Волковском кладбище.



Леонид Неведомский, игравший в труппе БДТ, скончался 4 июня в возрасте 78 лет. Сотрудники театра выразили соболезнования родным и близким актера.

В БДТ актер служил с 1967 года и исполнил более 40 ролей. Леонид Неведомский сыграл запоминающиеся роли в картинах "Синяя птица", "Цыган", "Приваловские миллионы", "Открытая книга". Кроме того, зрители полюбили его героев в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Доярка из Хацапетовки" и других.

В фильме "Синяя птица" Неведомский снимался с легендарной Элизабет Тейлор.