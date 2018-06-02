Ушел из жизни легендарный блюзмен

Утром в субботу, 2 июня, появилась крайне печальная новость для всех поклонников блюза. Согласно последней информации источников, из жизни ушел всемирно известный американский блюзмен Эдди Клируотер.

Подчеркивается, что причиной смерти 83-летнего музыканта стала сердечная недостаточность. Уточняется, что Клируотер ушел из жизни в деревне Скоки, которая расположена в пригороде Чикаго. Как уточняет агентство Associated Press, у блюзмена остались жена и шестеро детей.

Напомним, что карьера музыканта началась в 1950 году после переезда в Чикаго. Через 54 года Эдди Клируотер был номинирован на престижную премию "Грэмми".