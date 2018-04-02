Старший сын знаменитого Олега Табакова Антон Табаков согласился озвучить кота Матроскина в новых сериях мультипликационного фильма "Простоквашино". Он уже прошел пробы. Сначала "Союзмультфильм" сообщил, что сын Олега Павловича Табакова Антон "согласился подарить свой голос главному герою знаменитого мультфильма".

Мультипликаторы уверены, что генетическое сходство с голосом Олега Табакова даст Матроскину тот тембр и интонации, которые отличают героя мультфильма, - сообщается на странице "Союмультфильма " в соцсети "Вконтакте".

Табаков-старший озвучивал кота Матроскина в сериях, которые создавались в конце 1970-х — начале 1980-х годов.

По признанию Антона Табакова, озвучивать Матроскина - "это не просто работа, это дань памяти и большая ответственность. "Матроскин для меня — не просто персонаж Простоквашино. Он говорит голосом отца", - рассказал Табаков. Он говорит: "Я даже не пытаюсь «допрыгнуть» до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю".

Олег Табаков умер 12 марта на 83 году жизни.