Кто озвучит кота Матроскина в новых сериях "Простоквашино"
2 апреля 2018, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
Старший сын знаменитого Олега Табакова Антон Табаков согласился озвучить кота Матроскина в новых сериях мультипликационного фильма "Простоквашино". Он уже прошел пробы. Сначала "Союзмультфильм" сообщил, что сын Олега Павловича Табакова Антон "согласился подарить свой голос главному герою знаменитого мультфильма".Мультипликаторы уверены, что генетическое сходство с голосом Олега Табакова даст Матроскину тот тембр и интонации, которые отличают героя мультфильма, - сообщается на странице "Союмультфильма" в соцсети "Вконтакте".
Табаков-старший озвучивал кота Матроскина в сериях, которые создавались в конце 1970-х — начале 1980-х годов.
По признанию Антона Табакова, озвучивать Матроскина - "это не просто работа, это дань памяти и большая ответственность. "Матроскин для меня — не просто персонаж Простоквашино. Он говорит голосом отца", - рассказал Табаков. Он говорит: "Я даже не пытаюсь «допрыгнуть» до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю".
Олег Табаков умер 12 марта на 83 году жизни.
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