Умерла народная артистка России Наталья Попович, сообщает "Новая опера" на своем сайте. Вместе с Евгением Колобовым в 1991 году Попович стояла у истоков создания театра.

После смерти супруга в 2003 году возглавила художественно-творческую коллегию театра и занимала эту должность до 2013 года. Звание народной артистки России было присвоено Попович в 2004 году.

Попович скончалась после тяжелой, продолжительной болезни на 74-м году жизни. Коллеги Натальи Григорьевны по театру "Новая Опера" говорят, что во многом именно благодаря ее усилиям создан выдающийся феномен современного отечественного исполнительского искусства — хор "Новой Оперы". С 1991 по 2017 год Наталья Попович была главным хормейстером московского театра.

Церемония прощания пройдет в театре 2 апреля. Наталья Григорьевна Попович будет похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с мужем, выдающимся дирижером Евгением Владимировичем Колобовым.