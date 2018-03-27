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Михаил Шуфутинский приезжает в Челябинск с юбилейным концертом

27 марта 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Михаил Шуфутинский приезжает в Челябинск с юбилейным концертом

З апреля во дворце спорта «Юность» в 20.00 состоится концерт Михаила Шуфутинского.

Его песни любимы слушателями всей страны. Лирические композиции «Ночной гость», «Третье сентября», «Душа болит», «Дядя Паша», «Пальма де Майорка» и многие другие, звучат в эфирах радиостанций, ими буквально заполнен интернет, их поют в ресторанах, они раздаются из окон автомобилей…

Михаил Шуфутинский гастролирует по России, Америке, Израилю, Германии и другим странам, где живут наши соотечественники, для которых песни популярного артиста — это частичка Родины, с которой они по-прежнему крепко связаны.

Шуфутинский любит своих слушателей, и публика отвечает ему взаимностью, раскупая билеты и устраивая замечательный прием популярному шансонье.

Михаил Шуфутинский не боится экспериментов в своем творчестве, но в последние годы он вернулся к классическому шансону, который звучит на его альбомах «Москва-Владивосток», «Соло», «Love story»…

На концерте Вы услышите песни, прошедшие с нами через всю нашу жизнь. Как самые старые, из ранних альбомов, так и новые. Это «Марджанджа» и «Обожаю», «Сингарелла» и «Одесса», «Сгорая плачут свечи» и «Левый берег Дона», а также многие другие.

Вы услышите песни, вошедшие в «золотой фонд» российского и международного шансона. Концерт Михаила Шуфутинского проходит в сопровождении оркестра, при участии шоу-группы «Атаман и вокального дуэта «ЛиАда».Во дворце спорта «Юность» специально для зрителей будет оборудован мягкий партер. Техническое оснащение концерта приятно удивит. Это будет масштабное событие, потому что высокий уровень артиста допускает только лучший звук и световое шоу.

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