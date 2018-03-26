В Челябинск приезжает Евгений Петросян

В канун всеобщего Дня смеха в Челябинск едет мэтр веселого жанра, народный артист России Евгений Петросян. Для челябинцев он припас целый собственный бенефис, который состоится 29 марта, в 19.00 в ДК Железнодорожников.

Начиная с «Голубых огоньков», которые артист вел с 64-года и, заканчивая авторскими телепроектами «Смехопанорама» и «Кривое зеркало», он успел рассмешить неподдающееся учету количество зрителей. Но самое главное, что это по-прежнему действующий артист, пребывающий в хорошей творческой форме. Его концерты проходят с успехом. Зрители часто замечают, что живой концерт вызывает в сто раз больше положительных эмоций, чем увиденный на экране.

Челябинское шоу посвящено 55-летию эстрадной карьеры артиста. Все 55 лет он умудрялся оставаться на «гребне волны» театрально-юмористической эстрады, пока это непревзойдённый рекорд. На его счету более ста спектаклей, концертных программ и тысячи телепередач.

​Смех Петросяна - добрый смех. Даже тогда, когда он смеется сквозь слезы, когда говорит о серьезных проблемах, когда едко что-то высмеивает в нас - все равно его смех служит добру. В одном из спектаклей Петросяна есть такие слова: «Наше счастье, что мы находим в себе силы сквозь слезы смеяться и смешить друг друга, что я и пытаюсь делать». Эту особенность прекрасно знают и ценят зрители.