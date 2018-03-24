Мединский предложил Машкову возглавить театр-студию «Табакерка»
24 марта 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
Министр культуры России Владимир Мединский предложил Владимиру Машкову возглавить созданный Олегом Табаковым Московский театр-студию «Табакерка». Машков ответ министру не дал. Думает.
23 марта глава Минкульта назвал имя нового руководителя художественного руководителя МХТ им. Чехова . Мединский на совещении в ведомстве объявил, что им станет худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач.
Тогда же министр и рассказал, что предлагал возглавить МХТ Машкову, но он отказался в пользу режиссера Сергея Женовача.
Мединский также отметил, что предложил Владимиру Машкову возглавить созданный Табаковым Московский театр-студию «Табакерка», он пока думает, - передает ТАСС.
Народный артист Олег Табаков умер 12 марта. 15 марта его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
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