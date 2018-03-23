«Новый день» придет в Челябинск

В субботу, 24 марта, в Челябинске будут отмечать Навруз. После пятилетнего перерыва традицию решил возобновить областной Дом дружбы народов при поддержке регионального минкульта.

Навруз –праздник весеннего равноденствия у тюркоязычных народов. В переводе с фарси Навруз означает «новый день». Этот праздник символизирует обновление природы и человека. Отмечается в день весеннего равноденствия.

Навруз считается одним из самых древних праздников в истории человечества, отмечать его в Персии (Иране) и Средней Азии начали ещё до VII века до н. э. В Челябинской области, которая считается многонациональной, этот праздник весьма популярен. Областной Дом дружбы предложил объединить усилия.

Мероприятие начнется в полдень в театре ЧТЗ. В празднике примут участие национально-культурные центры, гости приедут со всех уголков Южного Урала, ожидается делегация Казахстана и представители Туркменистана.

В программе праздничный концерт, ярмарка мастеров, и дегустация блюд восточной кухни.

«Праздничный стол по традиции должен быть весьма обильным, на нем должны присутствовать семь блюд, названия которых начинается с буквы «син» персидского алфавита. Главным угощением станет сумаляк – блюдо из пророщенной пшеницы, которое обязательно будет присутствовать и на нашем конкурсе», - уверена директор областного Дома дружбы Юлия Лапидус.

По ее словам на празднике будет многолюдно: 15 территорий представят свои делегации, в общей сложности ожидается около 500 участников и более двух тысяч посетителей.

Праздник состоится 24 марта в 12.00 в театре ЧТЗ (пр.Ленина,8)