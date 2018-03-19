Театр Армии открывает экспериментальную сцену

Новая сцена откроет свои двери 25 марта 2018 года. В этот день покажут премьеру спектакля «Пятая колонна» по пьесе Эрнеста Хемингуэя в постановке Галины Зальцман.

Экспериментальное пространство получилось не большое - в зале 75 мест, но очень уютное и мотивирующее молодых режиссеров к творчеству.

В настоящее время в репертуаре Экспериментальной сцены шесть спектаклей режиссеров:

«Пятая колонна», режиссера Галины Зальцман

«Ночная повесть», режиссер Татьяна Морозова (спектакль Учебного театра РАТИ (ГИТИС)

«Похищение», режиссер Сергей Смирнов

«Омлет», режиссер Александр Вислов

«Диссидент», режиссер Глеб Черепанов

«Метод Гренхольма», режиссер Татьяна Морозова

«До режиссера», авторский проект Владимира Еремина

Репертуар экспериментальной сцены будет расширяться. Помимо спектаклей в новом пространстве планируется проводить творческие вечера, мастер-классы, встречи с режиссерами и артистами.









