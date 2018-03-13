Похороны Олега Табакова полностью оплатит МХТ

Во вторник, 13 марта, стало известно, что похороны народного артиста СССР Олега Табакова полностью оплатит МХТ им. А.П. Чехова. Ранее сообщалось, что прощание с актером состоится в стенах этого театра.

Есть информация о том, что расходы на траурные мероприятия планировал взять на себя один из сыновей Олега Табакова, однако руководство МХТ решило самостоятельно заняться этим вопросом, передает портал teleprogramma.pro. Уже известно, что артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве в четверг, 15 марта.

Напомним, Олег Павлович Табаков скончался накануне. У актера произошел сердечный приступ, вследствие чего родственники легенды российского кино и театра приняли решение отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.