Арестованный Кирилл Серебренников высказался о кончине Олега Табакова
13 марта 2018, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]
Кончину народного артиста СССР Олега Табакова прокомментировал худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, подозреваемый в организации мошенничества. Сейчас он находится под домашним арестом.
Через своего адвоката Серебренников передал родным и близким Олега Табакова соболезнования. Он отметил, что Россия потеряла великолепного артиста, который в течение длительного времени с огромным успехом играл в театре и снимался в кино, а также обучал молодых актеров и помогал им становиться самыми яркими звездами.
Кирилл Серебренников подчеркнул, что наша страна лишилась не только уникального "организатора театрального дела", наполнившего жизнью "Табакерку", "Современник" и МХТ, но и защитника, передает портал "Газета.ru".
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