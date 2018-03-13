Арестованный Кирилл Серебренников высказался о кончине Олега Табакова

Кончину народного артиста СССР Олега Табакова прокомментировал худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, подозреваемый в организации мошенничества. Сейчас он находится под домашним арестом.

Через своего адвоката Серебренников передал родным и близким Олега Табакова соболезнования. Он отметил, что Россия потеряла великолепного артиста, который в течение длительного времени с огромным успехом играл в театре и снимался в кино, а также обучал молодых актеров и помогал им становиться самыми яркими звездами.

Кирилл Серебренников подчеркнул, что наша страна лишилась не только уникального "организатора театрального дела", наполнившего жизнью "Табакерку", "Современник" и МХТ, но и защитника, передает портал "Газета.ru".