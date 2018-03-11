Хворостовский награжден премией BraVo посмертно
11 марта 2018, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]
Дмитрию Хворостовскому посмертно присвоили награду I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Его альбом с записями из оперы Верди "Риголетто" был признан лучшим классическим альбомом года.
Статуэтку из рук члена академии Latin Grammy Фернандо Кастелар получили родители певца — Александр Степанович и Людмила Петровна. Памяти Дмитрия Хворостовского посвящена вся церемония в качестве "дани уважения великому певцу, которого знали и любили во всем мире".
На премии представлено 24 номинации (12 - в области популярной музыки, еще 12 - в сфере классического искусства), а также специальные номинации оргкомитета премии.
Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Ему было всего 55 лет.
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