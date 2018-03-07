Юрий Бутусов уходит с поста худрука Театра имени Ленсовета
7 марта 2018, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]
Один из самых известных российских режиссеров, лауреат театральной премии «Золотая маска» Юрий Бутусов уходит из петербургского театра имени Ленсовета. Об этом Бутусов 7 марта сообщил в письме, адресованном журналистам.
56-летний театральный режиссер рассказал о причине разлада. По его словам, все творческие и административные нововведения столкнулись с критикой со стороны директора театра Валерия Градковского. После ряда неудачных попыток Бутусов пришел к выводу, что дальнейшая работа в таком коллективе лишена всякого смысла. Он считает это обманом актеров и единомышленников, работающих в театре.
Художественным руководителем Театра им. Ленсовета Юрий Бутусов стал 20 ноября 2017 года. До этого на протяжении 20 лет он ставил спектакли на сцене театра. А с 2011 года работал там главным режиссером.
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