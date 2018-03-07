"Апофеоз фантасмагории": Баширов прокомментировал включение в чёрный список

Актёр театра и кино Александр Баширов назвал безумием решение Министерства культуры Украины внести его и ещё шестерых российских деятелей культуры в перечень лиц, "представляющих угрозу национальной безопасности".

"А почему так долго они спали и решали эту ситуацию? Я давно был в Донбассе и Крыму, ещё в 2014 году. Раз решили… Апофеоз фантасмагории. Чего тут комментировать — безумие. Я не могу на это реагировать без сатиры, юмора. Поражён бесконечностью деградации", — отметил Баширов в беседе с RT.

Министерство культуры Украины на основании обращения службы безопасности расширило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, включив в него двух актеров и пять музыкантов, представляющих Россию.

Теперь в черном списке числятся Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейдлих.